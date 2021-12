映像から立体モデルを構築する技術がついに「物体の形状の変化」にまで対応した「HyperNeRF」をGoogleの研究者らが開発

・関連記事

静止画から3Dイメージを作成し天気や撮影時間帯もどんどん変えられる「NeRF in the Wild」 - GIGAZINE



ディズニーが「自然な顔」を生み出すために3D顔マップとAIを組み合わせた手法を開発 - GIGAZINE



目に見える情報から「見えない部分」を推測して3Dモデルを生成する「GQN」 - GIGAZINE

2021年12月29日 08時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.