一目で世界経済がわかるように各国のGDPを可視化した図2021年版はこんな感じ

国内で財・サービスの生産を通じて一定期間に生み出された付加価値を意味する GDP (国内総生産) は、経済の幅広い指標として機能します。2021年の世界各国のGDPを表した図が 国際通貨基金 (IMF) のデータから作成され、公開されています。 Visualizing the $94 Trillion World Economy in One Chart https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-94-trillion-world-economy-in-one-chart/ 以下が世界各国のGDPを視覚化したもの。赤色はアジア・オセアニア、水色は北アメリカ・南アメリカ・中央アメリカ・カリブ海地域、緑はヨーロッパ・中東・アフリカという色別です。アメリカ・中国・日本・ドイツのGDPだけで世界全体の半分以上を占めており、また、アメリカのGDPだけで世界170カ国のGDP合計よりも大きいとのこと。

・関連記事

政府が抱える「借金」が「GDP」に比べてどれくらい大きいかを表した図、ワースト1位は日本 - GIGAZINE



関税を1990年の水準まで引き上げると2060年までのGDP成長率が14%低下する - GIGAZINE



世界の債務残高が新型コロナの影響で「合計約3京円」に到達 - GIGAZINE



世界の富の4分の3以上をわずか10%の人々が支配している現状を世界不平等研究所が報告 - GIGAZINE



「100年に1度の経済危機」を生き延びることができるのは誰か? - GIGAZINE



Amazonはいかにして世界経済に多大な影響を及ぼしているのか? - GIGAZINE

2021年12月27日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.