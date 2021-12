2021年12月27日 15時13分 メモ

9999年まで国外への移動を禁じられるケースが登場、政府から注意喚起も



オーストラリア人の男性がイスラエルから9999年12月31日まで出国を禁止されたことが話題となっています。



Israel no exit order: Australian Noam Huppert barred from leaving country over child support debt | news.com.au — Australia’s leading news site

https://www.news.com.au/travel/travel-updates/warnings/australian-barred-from-leaving-israel-until-the-year-9999/news-story/53100428bd1f66c0a2a271bc751a058e



9999年12月31日までイスラエル国外への出国を禁止されたのは、オーストラリア出身のNoam Huppert氏です。Huppert氏はイスラエル人の妻が子どもを連れてイスラエルへ帰国した後に、2012年にイスラエルへ移住しました。しかし、Huppert氏の移住後すぐに妻が離婚と養育費の支払いを求める裁判を起こし、2013年には総額334万ドル(約3億8000万円)の養育費を支払うことを命じられました。





Huppert氏は製薬会社で分析化学の専門家として働いていますが、334万ドルという高額な養育費を支払うことは困難であるとのこと。イスラエルの法律では養育費を支払わない限り国外への出国やパスポートの発行が禁じられており、Huppert氏は334万ドルを支払うまでイスラエルから出国できなくなってしまいました。Huppert氏に与えられた制限の内容を示す以下の画像を確認すると、Huppert氏は出国やパスポートの発行を「9999年12月31日」まで禁じられていることが分かります。





イギリスのジャーナリストであるMarianne Azizi氏がイギリス大使館から得た情報によると、Huppert氏と同様の状況に陥ったという相談が月に約100件寄せられているとのこと。Azizi氏は正確な人数は不明としつつ、Huppert氏と同様の理由でイスラエルからの出国を禁じれている人々は数百人存在すると主張しています。



また、Huppert氏と同様の理由で出国を禁じられた人々に関するドキュメンタリームービー「No Exit Order」を作成したソリン・ルカ氏は「父親が裁判所の命令を受けると、彼らは支払い能力の有無に関係なく、養育費として収入の100%以上を支払うことが求められます」と述べています。



なお、アメリカ合衆国国務省はイスラエルの渡航者に対して「たとえアメリカで結婚していたとしても、イスラエルの裁判所で訴訟を起こされた場合、イスラエルでの非自発的かつ長期の滞在・投獄の対象となる可能性があることに注意する必要があります」と述べ、注意を呼びかけています。



Israel, the West Bank, and Gaza International Travel Information

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/IsraeltheWestBankandGaza.html