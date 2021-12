たっぷりのトマトやタルタルソースで鶏のうま味がブーストされた松のや「鶏むね肉のやわらかチキンかつ」試食レビュー

・関連記事

肉のうま味がドバドバほとばしる松屋のドーナツ型「黒毛和牛と黒豚のハンバーグ」試食レビュー - GIGAZINE



ごはんと相性抜群の旨辛ダレが染みた「チゲ風旨辛牛肉とんかつ定食」を松のやで食べてきた - GIGAZINE



チキンの濃い味が4種のチーズソースを上回ってくるロッテリア「クアトロチーズチキンフィレバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



新開発「燻製辛口フレーク」のスモーキーな辛さがクセになるバーガーキングの「ソース・ガーリック&ファイアー ワッパー」試食レビュー - GIGAZINE



黒ごま香る旨辛チキンカツがやみつき確定なかつや「黒胡麻担々チキンカツ」試食レビュー - GIGAZINE



神戸牛100%のパティが破壊力抜群で具材は他に何もいらないことがよくわかるフレッシュネスバーガー「神戸牛塩バーガー」試食レビュー - GIGAZINE



2021年12月24日 11時56分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.