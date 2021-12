トヨタの「キーフォブリモートスタート有料化」は意図しない仕様の影響だった

・関連記事

トヨタの「キーフォブを用いたリモートスタート機能」がサブスクリプションの一部だったと判明し海外ユーザーの間で議論に - GIGAZINE



「クリック1つでサブスク、解約は電話で」という手法が違法に - GIGAZINE



テスラがトヨタを抜いて世界で最も価値ある自動車メーカーに君臨 - GIGAZINE



2021年12月24日 14時55分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.