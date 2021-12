2021年12月23日 11時00分 ハードウェア

一般的なモニターを縦に2枚並べたようなアスペクト比「16:18」な27.6型モニターをLGが発表



韓国の総合家電メーカー大手のLGが、モニターとして一般的なアスペクト比16:9というサイズを縦に2倍にしたアスペクト比「16:18」というモニター「DualUp Monitor(28MQ780)」を発表しました。



LG’s new 16:18 monitor looks like a multitasking powerhouse - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/21/22848957/lg-dualup-32-inch-4k-ultra-fine-monitors-announced-specs



LG’s 16:18 ultra-tall monitor means less scrolling | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/12/lgs-1618-ultra-tall-monitor-means-less-scrolling/



27.6" LG 28MQ780 - Specifications

https://www.displayspecifications.com/en/model/aab029cb



一般的なモニターはアスペクト比16:9や16:10など横長ですが、新たにLGが発表したDualUp Monitorはアスペクト比が16:18という正方形に近いモニターです。この独特なアスペクト比に加えて画面サイズ自体も「27.6型(対角27.6インチ)」と珍しく、解像度は2560×2880。表示面積は21.5型のWQHD(2560×1440ピクセル)のモニターを縦に2枚並べたときと同等となっており、縦の画面分割表示機能も備えており、縦向きの情報量を増やすことで首の痛みの原因となる左右の動きを減らせるとされています。





そのほかの仕様は、コントラスト比は1000:1、輝度は300ニト、リフレッシュレートは60Hz、中間階調応答速度は最高5ms、色域はDCI-P3を98%カバーし、HDR10に対応。インターフェイスはHDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB×3(ダウンストリーム用×2、アップストリーム用×1)、13.5mmオーディオ出力を備えており、7W×2のステレオスピーカーも搭載されています。



LG「DualUp Monitor(28MQ780)」の価格や発売日などは未公開です。



また、LGは同日に「UltraFine Display(32UQ85R)」というアスペクト比16:9の31.5型4K(3840×2160ピクセル)のモニターも発表しています。UltraFine Displayは同社初のNano IPS Black採用モニターで、リアルかつ微細な黒色表現を出力できる点が特徴。さらに正確な色調を表示できるようにするセルフキャリブレーションセンサーを備えており、写真やビデオの編集などのグラフィックデザイン系の用途にも対応しています。





そのほかの仕様は、コントラスト比は2000:1、輝度は400ニト、中間色応答速度が最高5ms、DCI-P3を98%カバーしており、インターフェイスはHDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB×3(ダウンストリーム用×2、アップストリーム用×1)、13.5mmオーディオ出力、7W×2のステレオスピーカーを備えています。



LG「UltraFine Display(32UQ85R)」の価格や発売日なども未公開となっていますが、LGは2022年1月4日にオンラインで開催されるCES 2022で詳細を発表するとしています。