合計6億円以上の罰金が緊急通報用電話番号「911」への通信停止を理由に大手通信事業者に対して科される

アメリカの連邦通信委員会(FCC)は緊急通報用電話番号「911」への接続がうまくいかなかった場合に、通信事業者に罰金を科しています。FCCに報告により2021年12月には4つの通信事業者に対して合計600万ドル(約6億8000万円)以上の罰金が科されたことが明らかになりました。 Four Companies Settle FCC Investigations of Compliance with 911 Rules | Federal Communications Commission https://www.fcc.gov/document/four-companies-settle-fcc-investigations-compliance-911-rules

2021年12月21日 10時49分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

