2021年12月20日 08時00分 サイエンス

人さし指より薬指の方が長い女性は握力が強い



指の長さの比率を指す「指比」、特に人さし指(2D)と薬指(4D)の長さの比である「2D:4D比」はさまざまな特性を示すものとされ、これまでに「薬指の方が長い男性は容姿端麗である」などの調査結果が報告されています。今回新たに、「薬指の方が長い女性は握力が強い傾向にある」ということが調査により示されました。



Handgrip strength and 2D : 4D in women: homogeneous samples challenge the (apparent) gender paradox | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2328



Study finds women with low 2D:4D finger ratios tend to have stronger grip strength

https://phys.org/news/2021-12-women-2d4d-finger-ratios-tend.html



人さし指より薬指の方が長い人は、母親の胎内にいる時に男性ホルモンの1つであるテストステロンに多くさらされていた可能性が指摘されています。これまで男性の2D:4D比に関する研究が多く行われてきた一方で、女性の2D:4D比に関する研究はあまり行われてきませんでした。





ウィーン大学の人類学部で学ぶノラ・バック氏らは、オーストリアに住む19歳~31歳の健康な女性125人を対象に調査を実施。スキャナーを使用して指の長さを計測し、年齢や身長、体重、教育レベル、運動量などを問うアンケートを被験者に対し行いました。



この結果、人さし指より薬指の方が長い人ほど握力が強いという傾向が確認されたとのこと。なお、これは107人の右利き被験者から得られたデータを分析した結果であり、左利きの女性はサンプル数が少なかったとバック氏らは記しています。また、サンプル数が少ないため統計的に有意ではない可能性があるものの、両利きの人は右利きの人よりもさらに握力が強い傾向にあるということも確認されています。



バック氏らはこの調査結果と、2D:4D比が出生前のテストステロン曝露量に関連している可能性があるというこれまでの研究結果を踏まえ、「2D:4D比と握力に有意な関係がある」と考察しています。