2021年12月20日 16時00分 動画

キアヌ・リーヴスが例の「ぼっち飯」写真に自ら言及



「マトリックス」シリーズや「スピード」、「ジョン・ウィック」シリーズなどで知られる俳優のキアヌ・リーヴス氏がインターネット上で広く知られている「公園で悲しそうに食事する写真」について自ら言及しました。



Keanu Reeves addresses viral photos of him looking sad, shares how he was really feeling | Fox News

https://www.foxnews.com/entertainment/keanu-reeves-viral-photos-looking-sad



Keanu Reeves Explains Circumstances of "Sad Keanu" Meme Photo

https://www.thedad.com/keanu-explains-sad-keanu-meme/



以下が2010年にパパラッチによって撮影されたとされる「ぼっち飯」写真。当時からリーヴス氏はハリウッドを代表する大スターの一人として知られていましたが、ぽつんと公園で下を向いてサンドウィッチを頬張る姿やその表情、ヨレヨレのバッグ、裾がちゃんとしていないジーンズなどが妙にウケ、「Sad Keanu(悲しみのキアヌ)」などとしてミーム化しました。





その人気から、インターネット上には多数のコラージュ写真も存在しています。以下は同じく公園で悲しそうにしている姿を撮影されたことで知られる人気歌手のテイラー・スウィフト氏とキアヌ氏を合成したもの。





こんなバージョンもあります。





イルカに乗るキアヌ氏。





キアヌ氏とパンダなど。





フィギュアを作ってしまった人も。





このように、この1枚はネット上でイジられまくったわけですが、現地時間2021年12月13日に放映されたアメリカのトーク番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」に出演したキアヌ氏が例の写真について質問に回答しました。



"I Was Hungry" - Decoding The 'Sad Keanu' Meme With Keanu Reeves - YouTube





質問までの流れは、キアヌ氏自身が共同執筆したアメコミ「BRZRKR」の話題に際して、ホスト役のスティーヴン・コルベア氏が突然パネルを取り出して……





「ここのシーン、例のあの写真に似てるってみんな言ってるんだけど?」と茶化しつつ問いかけたというもの。





これに対してキアヌ氏は、「単にサンドウィッチを食べてただけなんだよ!」とはにかみながら回答。





「じゃあ、『悲しみのキアヌ』は実際には悲しんではいなかったってこと?」と続けたコルベア氏に、キアヌ氏は「ちょっと考え事があって。色々あったんだ。おなかもすいてたし」と語りました。





なお、BRZRKR中の問題の一コマについては、作画担当のロン・ガーニーがメタ的な要素を取り入れようと思ったのでは、とのことでした。