「5Gから体を守るネックレス」は放射性物質だった

「 5Gの電波から体を守る 」とアピールされていたペンダントに放射性物質が含まれていることがオランダの 原子力放射線防護局(ANVS) の調査によって判明しました。他にも「マイナスイオンブレスレット」などから放射性物質が検出されており、健康に悪影響を与える可能性が指摘されています。 Heeft u een ‘Quantum Pendant’ (anti-5G) hanger of ‘negatief ionen’ sieraad of slaapmasker? Leg deze veilig weg | Nieuwsbericht | Autoriteit NVS https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/12/16/heeft-u-een-quantum-pendant-anti-5g-hanger-of-negatief-ionen-sieraad-of-slaapmasker-leg-deze-veilig-weg 高速&低遅延な通信を実現する5Gは、記事作成時点では日本を含む世界各国で商用サービスが始まっていますが、「 5Gが新型コロナウイルスを拡散している 」といったデマも拡散されており、「5G対策グッズ」も世界的に流行しています。実際、Amazon.co.jpで「5G 対策グッズ」と 検索 すると数多くの製品がヒットし、中には「Amazon's Choice」というラベルが付いた製品も存在しています。

2021年12月20日 11時35分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

