YouTubeが史上初めて「総視聴回数1兆回」を達成したゲーム「マインクラフト」を特設サイトで祝福

YouTubeが史上初めて関連動画の合計再生回数が「1兆回」を突破したゲーム「 マインクラフト 」を祝福する特設サイトを公開しました。YouTubeにおけるマインクラフト動画の歩みを、マインクラフト要素をふんだんに用いて解説しています。 YouTube Culture & Trends - One Trillion Views of Minecraft on YouTube - Data Visualization https://www.youtube.com/trends/articles/minecraft-trillion/ 「1兆回」と言われてもなかなかピンと来ませんが、YouTubeによると、仮に1兆回の視聴が1回あたりたったの1秒しか再生されていなかったとしても、総視聴時間は3万年以上にも及ぶとのこと。この総視聴時間は、「マインクラフトの発売以来12年間毎日数万人のクリエイターが動画を投稿し、その動画を毎日数万人の視聴者が見てきた」という計算になります。 YouTubeのビッグデータを用いた「ジャンルごとの視聴回数」の推移が以下。ここでのジャンルは、ハードコアで100日間生存するという「100 Days」、マインクラフトで作成された印象的な短編アニメーション「Animation」、単なるプレイ動画を超えたクリエイターとしての腕を見せる「Minecraft, But...」、マインクラフトを使った流行曲のパロディー動画「Parody」、何らかのロールプレイをしつつ配信する「Role-Play」、クリアタイムを競う「Speedrun」、バトルロイヤル系modを使った「Survival Games / Hunger Games」、マルチプレイサーバーで協力して生き残る「Survival Multiplayer」の8種類です。

・関連記事

マインクラフトやXboxのゲームがもっと快適に遊べるようになる可能性、Microsoftによるモデレーション企業買収で - GIGAZINE



マインクラフトでデフォルトで表示される「あの風景」にたどり着くためのプロジェクト「pack.png」がついに約束の地にたどり着く - GIGAZINE



マインクラフトの累計販売本数が2億本超え、月間プレイヤー数は1億2600万人超 - GIGAZINE



2021年12月17日 13時00分00秒 in ネットサービス, 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.