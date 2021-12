「Android 12(Goエディション)」はアプリ起動が最大30％高速化＆自動休止によりバッテリー持続時間増加

現地時間2021年12月14日、Googleが「 Android 12 」のローエンドデバイス向けバージョン「 Android 12(Goエディション) 」を2022年にリリースすると発表しました。 A closer look at Android 12 (Go edition) https://blog.google/products/android/introducing-android-12-go-edition/ 「 Android(Goエディション) 」は2017年に発表されたローエンドデバイス向けのAndroid OSで、Googleによると2021年12月時点で約2億人以上のユーザーがAndroid(Goエディション)を利用しています。新たに発表されたAndroid 12(Goエディション)はユーザーからの反応を元に、ローエンドデバイス向けの便利機能をさまざま搭載したとのこと。 今回の発表で明かされた、Android 12(Goエディション)で実装される機能が以下。 ◆アプリ起動速度の高速化 Android 12(Goエディション)では、アプリの起動速度が最大30%高速化し、アニメーションが滑らかになったことで、アプリの起動時に「真っ白な画面」が表示される時間が短縮されました。

2021年12月15日 16時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

