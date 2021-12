AI技術の最先端を行くNVIDIAはAIの未来をどのように予測しているのか？

by OIST また、AIによって SaaS (Software as a Service)型の医療機器やソフトウェアが増え、コストの削減が進み、自動化とアクセス性が向上すると予想。ハードウェアを提供するだけでなく、リモートでアップグレードすることで、医療機関は機器を導入してから長く使い続けられるようになるとしています。 ◆ロニー・バシシュタ氏(通信担当シニア・ヴァイスプレジデント) バシシュタ氏は、 5G (第5世代移動通信システム)にAI技術が組み合わさることで、特定のアプリケーションに専用の通信帯域を割り当てるネットワーク・スライシングや、無線通信環境での超低遅延、セキュリティとアイソレーションの向上などが実現できると述べています。さらに、個人の通信だけではなく、工場の自動化やロボットの管理、自動車関連のシステム、物流システムなどでも新しいユースケースを生み出すと、バシシュタ氏は予想しました。

半導体メーカーのNVIDIAはハードウェアのみならず、機械学習や人工知能(AI)などソフトウェア面の開発も積極的に行っています。そんなNVIDIAの各部門ヴァイスプレジデントが、「将来的にAIはどのように応用されていくのか」を予測しています。 2022 Predictions on How AI Will Impact Global Industries | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2021/12/07/2022-predictions-ai-global-industries/

2021年12月12日 22時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

