人工衛星の数が増えすぎることで引き起こされるさまざまな問題とは？

1957年に世界初の人工衛星である スプートニク1号 がソ連によって打ち上げられて以降、数多くの人工衛星がさまざまな目的で打ち上げられています。宇宙開発が進んで地球の軌道上を周回する人工衛星が増えることの問題について、科学系メディアのLiveScienceが解説しています。 How many satellites orbit Earth? | Live Science https://www.livescience.com/how-many-satellites-orbit-earth スプートニク1号の打ち上げによってアメリカとソ連の宇宙開発競争がスタートし、その後は2010年代まで年間10~60機のペースで人工衛星が打ち上げられてきました。ところが、近年になって急速に人工衛星打ち上げのペースが上昇しており、2020年には1300機以上、2021年には1400機以上の人工衛星が打ち上げられているとのこと。マサチューセッツ大学の物理学教授であるSupriya Chakrabarti氏は、2021年9月の時点で7500機以上の人工衛星が、地球表面からの高度が2000km以下の地球低軌道(LEO)に存在していると 記しています 。 多くの民間企業が数千~数万もの衛星を協調させてシステムを実行する メガコンステレーション により、インターネットサービスの提供や気候変動の監視などを行おうとしているため、LEOに存在する人工衛星の数は今後も指数関数的に増加するとみられています。ブリティッシュコロンビア大学の天文学者であるAaron Boley氏は、SpaceXやAmazonなどの民間企業が計画する衛星プログラムにより、合計10万機もの人工衛星の打ち上げが計画されていると指摘しました。 また、近年急速な経済発展を遂げているルワンダは、初の人工衛星「RWASAT-1」を東京大学の全面的な支援の下で開発し、2019年9月に 打ち上げに成功 しました。さらに2021年10月には、「Cinnamon」という合計32万機もの人工衛星を含むメガコンステレーションの計画を 発表 しており、これまで宇宙開発に進出してこなかった国々も人工衛星の打ち上げに乗り出しているとのこと。

2021年12月11日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

