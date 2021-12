キアヌ・リーヴスが「サイバーパンク2077」のMODで自身とセックスできると知り「イエス！」とガッツポーズで喜ぶ

・関連記事

バグやクラッシュ連発の「サイバーパンク2077」が謝罪&返金対応を発表、初代PS4版と初代Xbox One版の不具合で - GIGAZINE



キアヌ・リーヴスとセックスできる「サイバーパンク2077」のMODが登場 - GIGAZINE



不具合多発で酷評だらけだった「サイバーパンク2077」のSteam上の評価が好評に転じる - GIGAZINE



2021年12月11日 17時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.