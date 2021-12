世界中の学者たちが連名で「マーク・ザッカーバーグは若者のメンタルヘルスに関する行動を今すぐ起こすべき」と訴える公開書簡を発表

2021年12月10日 19時00分 ネットサービス

世界中の学者たちが連名で、Facebook改めMetaのマーク・ザッカーバーグCEOに対して「若者のメンタルヘルスに関する行動を今すぐ起こすべき」と訴える公開書簡を発表しました。公開書簡では「Metaが取るべき3つの行動」が挙げられています。



OII | An Open Letter to Mr. Mark Zuckerberg: A Global Call to Act Now on Child and Adolescent Mental Health Science

https://www.oii.ox.ac.uk/an-open-letter-to-mark-zuckerberg/





過去の研究から「Facebookを使えば使うほど人生に満足できなくなる」ことや「Facebookをやめることで気分の落ち込みがなくなる」ことなどが明らかになっており、Facebookがメンタルヘルスに悪影響をおよぼすことが示唆されてきました。



さらに、2021年9月にはウォール・ストリート・ジャーナルが「Facebook(現Meta)はInstagramが10代の若者にとって有害だと把握していた」と報じたことで、Facebookとメディアによる応酬が激化しています。



今回、公開書簡を送ったのは心理学・オンラインテクノロジー・健康などに関する専門知識を持った学者連合で、寄稿者にはオックスフォード大学、カトリカ・デル・ウルグアイ大学、エッジヒル大学、バース大学、ステレンボッシュ大学、カリフォルニア大学、ピッツバーグ大学、バース・スパ大学オノ・アカデミック・カレッジ、キネレット大学、香港教育大学、レンヌ第二大学、カールトン大学、グリフィス大学、ケンブリッジ大学の学者19名が名を連ねています。さらに、公開書簡に賛同し署名した学者は350名を超えており、公開ページから署名することも可能です。



公開書簡には、「我々はFacebook・Instagram・WhatsAppが子どもおよび青年のメンタルヘルスにどのように影響するかに関する企業内調査と関連報道をチェックしています。残念ながら、Metaによる子どもと青年のメンタルヘルスに関する研究は、独立した監視なしのものとして行われています。そのため、我々はMetaが実施している研究の断片的な全体像しか得られていません。また、これまでMetaが公開してきた研究データで用いられている方法論が、高い科学的基準を満たしているとは思えません」と記されています。



さらに学者連合は「Metaが独自の調査に使用しているツールは独立した監査なしに開発されるべきではありません。健全な科学には、確固たる結論が導き出される前、あるいは新しいツールが発表される前に行われるべきです。つまり、あなた(ザッカーバーグ)とあなたの組織(Meta)には、子どもと青年に関する独自の内部研究を、メンタルヘルスに関する科学的な証拠や確立された基準と一致させなければいけないという倫理的および道徳的義務があります」と記しています。





加えて、Metaのプラットフォームは30億人に使用されているため、若者のメンタルヘルスに広範な影響を与える可能性が非常に高く、Metaが独自に若者のメンタルヘルスへの影響について調査していたことを考えると、「Metaのプラットフォームが若者のメンタルヘルスに影響を与える可能性は現実的なものであることは明らかです」と学者連合は指摘。



そして、Metaが信頼できる科学的洞察を生み出すために必要な方法として、公開書簡では「Metaがユーザーのメンタルヘルスについて本当に真剣に取り組むべき3つの具体的なステップを提示します」と記し、「Metaに求める3つの行動」を挙げました。



1:子どもおよび青年のメンタルヘルスに関する研究の標準および透明性の確立に取り組むこと

2:世界中の子どもと青年のメンタルヘルスに関する独立した研究に貢献すること

3:Metaプラットフォームで子どもと青年のメンタルヘルスに関する独立した信頼できる監査を確率すること



公開書簡では結びのあいさつとして「デジタル時代の子どもと青年のメンタルヘルスを理解しサポートすることは、1人の個人、企業、またはチームが取り組むことができるより大きな課題です。あなたのプラットフォームは公益のために何十億もの若者に影響を与える上で重要な役割を果たす可能性があると信じています。このグローバルな課題には、グローバルなソリューションが必要です。我々はMetaがより上手く物事を運ぶことができると信じており、我々はMetaの助けになれると信じてこの公開書簡を送付しています」と記されており、Metaが学者連合の主張を受け入れることを期待しています。