2021年12月09日 10時37分 ネットサービス

Amazonが老舗ネットアクセスランキングサイト「Alexa.com」の提供を2022年で終了すると発表



ウェブサイトの利用状況に関するデータを集め、ウェブサイトがどれだけの人に閲覧されているのかを分析するサービス「Alexa.com」を2022年5月1日をもって閉鎖すると、親会社であるAmazonが発表しました。



We will be retiring Alexa.com on May 1, 2022 – Alexa Support

https://support.alexa.com/hc/en-us/articles/4410503838999





Amazon is shutting down web ranking site Alexa.com

https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/amazon-is-shutting-down-web-ranking-site-alexacom/



Alexa.comはウェブサイトの1日当たりのアクセス数や訪問者数、直帰率などのデータを集計し、ランキング形式で表示するサービスを提供しています。Alexa.comを運営するAlexa Internetは1996年に設立され、1999年にAmazonによる2億5000万ドル(当時のレートで約290億円)で買収されました。



実際にAlexa.comで、世界ランキング1位であるGoogle.comの解析結果を見ると以下のような感じ。



google.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic - Alexa

https://www.alexa.com/siteinfo/google.com





そして、記事作成時点における日本のウェブサイトランキングは以下の通り。



Alexa - Top Sites in Japan - Alexa

https://www.alexa.com/topsites/countries/JP





Amazonによると、2022年5月にAlexa.comのプラットフォームは廃止となり、月次統計データも新たに公開されなくなるとのこと。さらにAmazonは新しい利用登録の受け付けを停止しており、これまでAlexa.comを利用していた顧客は引き続きAmazonのデータとSEOツールにアクセス可能としています。また、Alexa.comのAPIは2022年12月8日に廃止される予定です。



Alexa.comは「25年前、私たちはAlexa Internetを設立しました。20年以上にわたってお客様のデジタルオーディエンスの検索やリーチ、変換をお手伝いしてきましたが、2022年5月1日をもってAlexa.comを閉鎖するという難しい決断をしました。コンテンツリサーチ、競合分析、キーワードリサーチなどのリソースとして、これまでAlexa.comをご利用いただき、ありがとうございました」と述べています。