マクドナルドの「ビーフシチューパイ」は熱々のビーフシチューをカリカリ食感のパイ生地で楽しめる冬にピッタリなメニュー

・関連記事

グラコロと「コク旨」粗挽き肉のボロネーゼがベストマッチなマクドナルドの「コク旨アンガスビーフボロネーゼグラコロ」を食べてみた - GIGAZINE



真っ黒な皮にシビ辛ミンチ&チーズがたっぷり包まれたファミマの「麻辣チーズ肉まん」を食べてみた - GIGAZINE



豚・牛・鶏・シーフードを特別感のある素材と共に楽しめるドミノ・ピザ「クリスマス贅沢クワトロ」試食レビュー - GIGAZINE



ふんわりジューシーなジビエ鹿肉とキノコの風味が相性抜群な「ジビエ鹿肉バーガー(3種きのこのコンフィと北海道チーズ)」をロッテリアで買って食べてみた - GIGAZINE

2021年12月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.