2021年12月08日 11時05分 ネットサービス

AWSで大規模障害が派生しAmazonの荷物配達にも影響



クラウドコンピューティングサービス・AWS(Amazon Web Services)で、日本時間2021年12月8日(水)午前2時30分過ぎから大規模な障害が発生し、多くの方面に影響が発生しました。Amazonによると、これは複数のネットワーク機器に起因するものだとのことです。



Amazonによると、問題発生から解決までの流れは以下のような感じ。



現地時間12月7日(火)9時37分(日本時間8日2時37分):

US-EAST-1リージョンの複数のAWS APIで問題が発生。Amazonの監視ツール・インシデント対応ツールの一部にも影響。



10時12分:

「APIとコンソールの問題を引き起こしている問題の根本原因を特定し、回復の兆し」



11時26分:

根本的な原因がUS-EAST-1リージョンの複数のネットワーク機器障害であるとの報告。複数の緩和策を並行して進めているものの、完全回復は未定。



14時43分:

根本的な問題を軽減、ほとんどのAWSサービスで可用性が向上。



16時35分:

ネットワーク機器の問題が解決。



今回の障害で動画配信サービスのAmazon Prime Video・Netflix・Disney+や暗号資産取引所のCoinbase、コミュニケーションツールのSlack、株取引アプリのRobinhoodなどが影響を受けました。



Amazon自体も大きな影響を受けていて、オンライン掲示板のRedditには、Amazonの倉庫で使用されている棚移動ロボットが停止しているという写真が投稿されています。





また、Amazon社内で利用しているツールも使えなくなり、荷物のスキャンや配達ルートの確認ができなくなったとのこと。



ニュースサイト・CNBCは、今回の障害発生はピークシーズン中のAmazonの小売業務に大きな打撃を与えるものだと報告しています。