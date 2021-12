30兆円規模の5年契約をAppleのティム・クックCEOが中国政府と秘密裏に交わしていたとの報道

Apple CEO Tim Cook 'Secretly' Signed $275 Billion Deal With China in 2016 - MacRumors https://www.macrumors.com/2021/12/07/apple-ceo-tim-cook-secret-deal-with-china/ Report: Apple CEO Tim Cook engineered a secret $275 billion deal with China | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2021/12/report-apple-ceo-tim-cook-engineered-a-secret-275-billion-deal-with-china/ 2016年5月、クックCEOは中国の自動車送迎サービス「Didi Chuxing」に10億ドル(約1100億円)を出資しました。The Informationが入手した内部文書によれば、この出資の直後にクックCEOは、Appleのジェフ・ウィリアムズCOO(最高執行責任者)と政府問題担当責任者であるリサ・ジャクソン氏と共に、中国共産党の中央本部で政府高官と会談をしたとのこと。

Appleのティム・クックCEOが2016年に中国を訪問した際に、中国政府と2750億ドル(約31兆円)規模の5年契約を交わしたと、IT関連ニュースサイトのThe Informationが報じています。 Inside Tim Cook’s Secret $275 Billion Deal with Chinese Authorities — The Information https://www.theinformation.com/articles/facing-hostile-chinese-authorities-apple-ceo-signed-275-billion-deal-with-them

2021年12月08日 11時15分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

