2021年12月07日 11時15分 サイエンス

勃起不全の治療薬「バイアグラ」がアルツハイマー病のリスクを3分の1にすることが判明



勃起不全の治療薬「バイアグラ」や肺動脈性高血圧症の治療薬「レバチオ」として用いられているシルデナフィルが、アルツハイマー病の発症を69%減少させることが分かりました。



Endophenotype-based in silico network medicine discovery combined with insurance record data mining identifies sildenafil as a candidate drug for Alzheimer’s disease | Nature Aging

https://www.nature.com/articles/s43587-021-00138-z



Cleveland Clinic research identifies sildenaf | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/936613



Giant Study Finds Viagra Is Linked to Almost 70% Lower Risk of Alzheimer's

https://www.sciencealert.com/giant-study-finds-viagra-is-linked-to-almost-70-lower-risk-of-alzheimer-s



アルツハイマー病は、2050年までにアメリカだけで1380万人が発症すると推測されているため、効果的な治療薬の開発が急務となっています。しかし、新薬の開発には非常に長い時間と巨額の費用が必要なほか、アメリカ食品医薬品局(FDA)が承認した治療薬「アデュカヌマブ(商品名:ADUHELM)」に脳腫瘍のリスクも伴うことが指摘されるなど、新薬には課題が残されていることも少なくありません。



規制当局の承認を受けた「アルツハイマー治療薬」に研究者から非難の声、「脳腫脹のリスクが非常に高い」 - GIGAZINE





そこで、アメリカにあるクリーブランド・クリニックでAIを利用した創薬について研究をしているFeixiong Cheng博士らの研究チームは、さまざまな目的で使用されている医薬品のデータベースと、その医薬品を服用している人の医療データを用いて、既存の医薬品をアルツハイマー病の治療に用いたらどうなるかを調べる研究を実施しました。



研究チームはまず、アルツハイマー病に関連した遺伝子学的な特徴であるエンドフェノタイプを複数特定し、FDAに承認されている1600種類の医薬品のデータベースと照合して、既存のどんな医薬品がアルツハイマー病に効果があるのかをシミュレーションしました。その結果、アルツハイマー病との関連性が深いアミロイドとタウタンパク質という2種類のタンパク質の両方に作用する医薬品として、シルデナフィルが特定されました。



Cheng博士はシルデナフィルについて、「非臨床モデルで認知力と記憶力を大幅に改善することが判明しているシルデナフィルが、アルツハイマー病の治療薬としても最も有望な候補だということが確認されました」と話しています。





シルデナフィルがアルツハイマー病の治療に効果を発揮する可能性が高いことを突き止めた研究チームは次に、アメリカ人700万人分の医療保険データベースを使って、シルデナフィル使用者のアルツハイマー病発症リスクを調査しました。その結果、シルデナフィルを使用している人は非使用者に比べて、アルツハイマー病を発症する可能性が69%低いことが分かりました。また、シルデナフィルの使用者は同じく治療薬の候補とされた高血圧の治療薬「ロサルタン」に比べて55%、糖尿病治療薬「メトホルミン」に比べて63%、血糖降下剤「グリメピリド」、血管拡張薬「ジルチアゼム」に比べて65%もアルツハイマー病の発症率が低かったとのことです。



この結果についてCheng博士は、「注目すべき点は、アルツハイマー病のリスクに大きく関連する冠動脈疾患、高血圧、2型糖尿病を併発しているかどうかにかかわらず、シルデナフィルを使用するとアルツハイマー病を発症する可能性が減少することがわかったことです」と述べました。



研究チームは、今回の研究はあくまで「シルデナフィルの使用」と「アルツハイマー病の発症率低下」の間に関連性があることを示したに過ぎず、両者の間の因果関係が証明されたわけではないことを強調しています。それでも、シルデナフィルはアルツハイマー病の治療薬として有望視されているため、研究チームは今後シルデナフィルの臨床試験を実施して、既にFDAによって認証されているシルデナフィルをアルツハイマー病の治療薬として活用する道筋を模索していく方針とのことです。