2021年12月07日 21時00分 メモ

ワクチン接種を受けずに接種証明書をゲットしようとした元歯科医師のお粗末な作戦とは?



新型コロナウイルスのワクチン接種が世界中で進む中、様々な理由からワクチン接種をためらう人々もいます。そんな中、イタリアで「偽物の腕」を使用してワクチン接種を避けつつワクチン接種証明書を入手しようと試みる詐欺事件が発生しました。



Guido Russo, chi è il dentista no vax con il falso braccio di silicone: denunciato per truffa- Corriere.it

https://torino.corriere.it/cronaca/21_dicembre_03/biella-medico-odontoiatra-va-fare-vaccino-braccio-finto-denunciato-truffa-a60e28b4-5463-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml



Biella, l'infermiera che ha scovato il No vax con il braccio di silicone - la Repubblica

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/03/news/l_infermiera_che_ha_scovato_il_no_vax_con_il_braccio_di_silicone_mi_sono_sentita_offesa_-328773569/



Italian dentist presents fake arm for vaccine to get Covid pass

https://www.nbcnews.com/news/world/italian-dentist-presents-fake-arm-vaccine-get-covid-pass-n1285358



偽物の腕を使った詐欺事件を起こしたのは、イタリアで歯科医として働いていたグイド・ルッソ氏です。イタリアではワクチン接種者やPCR検査での陰性証明書を持つ人が受け取れる「グリーンパス」の所持が労働者に義務付けられていますが、ルッソ氏の診療所には「グリーンパスの提出は任意です」という貼り紙が掲示されており、ルッソ氏が反ワクチン派だったことは周囲からもよく知られていたとのこと。しかし、ルッソ氏はワクチンの接種を拒否したことが原因で停職処分を受けてしまいました。





そして、ルッソ氏は2021年12月2日にワクチン接種会場へ向かいました。この時、ルッソ氏は腕にシリコーン製の「偽物の腕」を装着していたとのこと。しかし、ルッソ氏へのワクチン注射を担当した看護師のフィリッパ・ブア氏が色や手触りから「偽物の腕」に気づき、ルッソ氏の試みは失敗に終わりました。ブア氏は当時の状況について「ルッソ氏の肌は冷たくて粘着性があり、色が他の部位と比べて薄すぎました」「最初はルッソ氏が義手を使っていて、誤って義手差し出したのかと思いました。しかしルッソ氏がシリコーンスーツを使用してワクチン接種を回避しようとしていることをすぐに理解しました」と述べています。





シリコーンスーツの着用に気付かれたことを察したルッソ氏は「仕事のためにグリーンパスが必要ですが、ワクチンは接種したくありません、ふりだけでもいいからとにかく接種したことにしてほしい」とブア氏に頼み込んだとのこと。ブア氏が断ると、ルッソ氏は接種会場を立ち去りました。その後、ブア氏はルッソ氏が詐欺行為に及んだとして上司に報告したとのこと。ルッソ氏は、場合によっては刑事告発される可能性があるとされています。



発行部数がイタリア最多の日刊紙であるラ・レプッブリカによると、ルッソ氏によるものかは不明ながら、Amazonのシリコーンスーツ販売ページへのリンクを添付して「これを着れば誰も気づかないかもしれません。このシリコーンスーツの下にさらに服を着込んで、本物の皮膚に注射針が届かないようにしようかな」という投稿がTwitterで発見されたとのこと。当該ツイートは記事作成時点ではアカウントごと削除されていますが、ラ・レプッブリカは「この投稿はルッソ氏によるものなのでしょうか?それとも他の人物がルッソ氏と同じようにシリコーンスーツでワクチン接種を逃れようとしているのでしょうか?」と述べています。