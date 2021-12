音声SNS「Clubhouse」はポルノや嫌がらせといった問題の取り締まりに苦戦している

実際にMoneycontrolの記者がClubhouseの18禁クラブに潜入したところ、一部のクラブではヌード写真を交換する部屋やプライベートのセックスビデオチャットに誘導する部屋、「ライブの音声ポルノ」を提供する部屋などが作られていたとのこと。ある部屋では、「ヌード写真が欲しければクラブに参加して、電話番号を送信してください」とリスナーに呼びかけ、カウントダウンが終わるまでに実行した男性をスピーカーにして、実際にヌード写真が共有されたことを証言させるといったやり方が行われていたそうです。 また、若者がWhatsAppの番号を交換するための「Cash or Exchange(現金か交換)」という部屋も開かれています。この部屋ではホストが1人の男性または女性をスピーカーにして、部屋の中にいる「WhatsAppの番号を交換したい相手」を指名させ、その相手もスピーカーにして話し合いをさせます。2人が話し合った結果、お互いに合意すればWhatsAppの番号を「交換」し、合意に至らなければ会話のお礼として「現金」を指名した相手に渡すという仕組みです。 Cash or Exchangeに参加しているKarthigaという19歳の女子学生は、「私たちは性的なものを望んでいません。これはただ、楽しんで人に会うためのものです」と述べています。しかし、時には思い通りに番号を交換できなかった男性が女性に暴言を吐いたり、嫌がらせをしたりするケースもあるとのこと。「ええ、何人かの男性が私を侮辱するために下品な言葉を使った時、私はハラスメントに直面しました。しかし、これまでのところ、より深刻な問題にエスカレートしていません」とKarthiga氏は述べていますが、中には苦情を申し立てなければならないほどの嫌がらせを受ける女性もいるとKarthiga氏は認めました。 Clubhouseでは基本的に本名での登録が義務づけられているため、嫌がらせがClubhouse上にとどまらず、別のSNSに波及することもあります。ある性的少数者の男性はLGBTQ+に関する部屋に参加して意見を述べたところ、複数のSNSで嫌がらせを受けるようになったとのこと。また、Clubhouseでの議論に参加したある大学生は、大学のウェブサイトを経由して個人情報やWhatsAppの番号を入手されてしまい、嫌がらせのメッセージを受け取ったそうです。 テクノロジー関連に詳しい弁護士のRaj Pagariya氏は、Clubhouseの運営が受け取る苦情はTwitterやInstagram、Facebookなどのプラットフォームが受け取る苦情の4%に過ぎないものの、本当の問題は嫌がらせがClubhouseを超えて別のプラットフォームに波及することだと指摘。「あなたのオンライン上のアイデンティティを見つけることは難しくありません。私たちは多くのソーシャルネットワークを使っているため、人々は優秀なサイバーストーカーになれます」と、Pagariya氏は述べています。

2021年12月07日 08時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1h_ik

