2021年12月06日 11時00分 モバイル

Googleにスマホ修理を依頼したら勝手に全裸画像をSNS投稿されたという報告



わずか一週間のうちに2人のユーザーが「Google製スマートフォン『Pixel』を修理に出したら、アカウントをハイジャックされたり中の画像が盗み出されたりした」と報告しました。



Google Pixel repairs resulted in leaked pics and a privacy nightmare - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/4/22817758/broken-google-pixel-phone-privacy-leak



Two Pixels returned to Google for warranty service were used to hijack accounts, stealing 'nudes' and money

https://www.androidpolice.com/google-pixels-warranty-stolen-nudes-hijack-accounts/



2021年12月1日、英語圏最大のソーシャル掲示板に「修理のためにGoogleにスマートフォンを送ったら中のデータを盗み出された」という体験談が投稿されました。この投稿者によると、1カ月ほど前に投稿者の妻のPixelが壊れ、初期化も不可能だったためそのままGoogleに修理に出したところ、妻のソーシャルメディアアカウントから投稿者と妻の全裸画像が投稿されたとのこと。投稿者は「今では友人の息子を含めて、何百人もが私のペニスを見ました」と綴っています。





また、画像だけでなくネット送金サービスのPayPalで5ドル(約570円)を送金されていたことも明らかになっており、5ドルという額は非常に少額ですが、この額はより大きな額を送金する前の「テスト」だとみられています。なお、位置情報よると、全裸画像を勝手に投稿した何者かは画像をテキサスから投稿していたとのこと。



この一件に続き、2006年にはMITテクノロジーレビューで「世界を変える35人のイノベーター」に選ばれたことでも知られるゲームデザイナーのジェイン・マクゴニガル氏がTwitter上で同様の被害に遭ったことを報告しました。





マクゴニガル氏によると、自身のPixelを修理に出したところ、配送後にGoogleのテキサス倉庫内で「消えた」ことになったとのこと。





そしてその後、マクゴニガル氏のPixelを盗み出した何者かはGmailやDropboxなどのアカウントにアクセス。このようなサービスは不審なログインがあったときに登録されたメールアドレスに通知メールを送信しますが、この何者かはセキュリティメッセージを「スパム」フォルダに自動で振り分ける設定を行って事件発覚を回避。マクゴニガル氏がログを見たところ、この何者かは全裸画像を探そうとしたのか画像ファイルにアクセスしていたとのこと。なお、マクゴニガル氏によると、閲覧されてしまった画像は水着着用時の写真やスポーツブラ着用時の写真、体にフィットしているドレスを着ているときの写真、手術後に縫合された箇所を撮った写真などだったそうです。





IT系ニュースサイトのAndroid Policeは、一連の事件についてGoogleに問い合わせしていますが、記事掲載時点では回答を得られていません。Android PoliceはRedditの報告者が画面ロックを行っていなかった点を指摘して、「ディスプレイが破損してしまった場合はあとから設定することはできないかもしれませんが、端末を修理に出す際は前もって画面ロックを設定しておくべきです」とコメントしています。



なお、iPhoneにおいても同様の事件が報告されており、Appleは被害者に対して賠償金数億円を支払ったと報じられています。



iPhone修理業者が預かったスマホ内のヌード写真を勝手にFacebookに投稿 - GIGAZINE