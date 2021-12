2021年12月06日 16時00分 ネットサービス

絵文字になっているオブジェクトの本当のサイズを比較できる「Emoji to Scale」



人の表情やハンドサイン、オブジェクト、動物、建物などを表した絵文字は、SNSやメッセージなどで感情や意図を表すために役立ちます。画面上だと全て同じ大きさに表示されている絵文字ですが、絵文字の元となったものはそれぞれ全く違ったサイズを持っています。そんな画面上だと全て同じ大きさに見える絵文字の「実際の大きさ」を体感できるウェブサイトが、「Emoji to Scale」です。



Emoji to Scaleにアクセスすると、「Mosquito(蚊)/3mm」「Ant(アリ)/3.7mm」「Housefly(イエバエ)/6mm」がそれぞれのサイズ比を保って表示されました。メッセージやSNSの投稿では全て同じサイズで表示されていますが、当然ながら実際のサイズには差があります。





画面を下にスクロールしていくと、実物のサイズ順に並んだ絵文字が次々と登場します。「Lady Bug(テントウムシ)/10mm」「HoneyBee(ミツバチ)/15mm」「サイコロ/19mm」「指輪/2cm」「Paperclip(クリップ)/2.8cm」





「Snail(カタツムリ)/3.3cm」「くちびる/4cm」「花/5cm」「Credit Card(5.5cm)/クレジットカード」「四つ葉のクローバー/6cm」「クッキー/6cm」「卵/7cm」など、さまざまな絵文字のサイズを見ることができます。





「ハンドサイン/18cm」「顔/26cm」といった絵文字は日常生活で使う人も多いはず。





絵文字には動物も含まれています。「ニワトリ/35cm」「ウサギ/35cm」「Duck(カモ)/40cm」「プードル/45cm」





「Great Horned Owl(アメリカワシミミズク)/」「Macaque(マカク・ニホンザルを含むサルの属)/56cm」「German Shepherd(ジャーマンシェパード)/65cm」「Goat(ヤギ)/76cm」「Pig(ブタ)/77cm」「Otter(ラッコ)/1m」「フラミンゴ/1.05m」など、多様な動物の絵文字が存在しています。





「Railway Track Length(線路の幅)/1.43m」「女性/1.59m」「男性/1.65m」や……





「マーメイド/2m」「Door(ドア)/2.05m」「消防車/2.3m」「Shinto Shrine(鳥居)/2.5m」「Elephant(ゾウ)/3.2m」「Mammoth(マンモス)/3.35m」





「Moai(モアイ像)/4m」「T-Rex(ティラノサウルス)/6.1m」なども絵文字に含まれています。





スクロールするにつれてサイズが大きくなっていき、ついに「Statue of Liberty(自由の女神像)/46m」「Osaka Castle(大阪城)/58m」といった建築物が登場。





「Hifh Roller(観覧車)/167.7m」と「Tokyo Tower(東京タワー)/333m」を比較すると、その差に圧倒されますが……





「Mount Fuji(富士山)/3.78km」「Everest(エベレスト)/8.85km」などの山々が登場すると、もはや勝負の次元が違ってきます。





「Map of Japan(日本地図)/1527.75km」の次は「The Moon(月)/3474km」「地球/1万2742km」と、ついに天体の規模に到達し……





最後の絵文字は「Sol(擬人化された太陽)/139万2680km」となっていました。





なお、「Emoji to Scale」のソースコードはGitHubで公開されています。



