Appleの末端従業員が直面している悲惨な労働環境とは？

by Julie Pimentel The Vergeによると、このようなカスタマーサービス職員を管理するために、Appleは膨大な数のプログラムと指標を用いて労働者の一挙手一投足を監視しているとのこと。例えば、労働者がトイレに行くなどしてコンピューターから5分以上離れていると、マネージャーから「なぜ働いていないのか」と尋ねる通知が届くことがあるそう。顧客満足度スコアも実質的な満足度から算出されるわけではなく、カスタマーサービスにかかった時間を指す「平均処理時間」という数字に左右されているとのこと。「良い時間」とされる数字は電話なら15分、チャットなら2分とされていますが、特にチャットの場合は繁忙期にはカスタマーサービスを3人分同時に行わなければならない場合もあり、「Apple IDの問題からiCouldの問題を同時並行で3人捌きつつ1人2分で終わらせる」という実現不可能なタスクを要求されるそうです。 さらに管理職の昇進した際の給与もかつてほど良くなく、「Appleで努力して出世しようという気が失せた」という語る従業員もいるほか、ティム・クックCEOの「8億ドル(約955億円)を寄付する」という 発言 から「社内格差がある」と改めて気づかされた従業員もいるとのこと。 記事冒頭で言及されていたカリバス氏は、親友であるジミー・ベイリー氏が遺体の第一発見者となりました。ベイリー氏はカリバス氏が袋をかぶったまま窒素を吸引して死んでいる様子が発見から1カ月たってもなお夢に出てくると述べ、Appleのティム・クックCEOに対する呼びかけとして「ティム、私はサウスポイントのAppleストアで起こっていた出来事についてあなた宛のメールを送信しました。人事関係の担当者とも話し、私の懸念を伝えました。そちらの手元にある記録を調べるだけで、あんなことは防げたかもしれないと。私はマークの夢をまだ見ます。いつも見るんです」と語りました。 カリバス氏の一件に対し、Appleの広報担当者は「我々の同僚の死に深く悲しんでおり、彼が愛した人々にお悔やみを申し上げます」というメールでコメントしたとのことです。

ビッグ・テック の一角として数えられるAppleは2021年第4四半期にはApple史上最高益となる833億6000万ドル(約9兆4600億円)という巨額の売上を 記録 しましたが、Appleに属している全ての人がその恩恵を受けられるわけではありません。AppleのカスタマーサービスやAppleストアで働く従業員の悲惨な現状について、IT系ニュースメディアのThe Vergeが報じています。 Apple’s hourly workforce is struggling https://www.theverge.com/c/22807871/apple-frontline-employees-retail-customer-service-pandemic The Vergeが記事の冒頭で記しているのが、ノースカロライナ州ダーラムのサウスポイントにあるAppleストアに勤務していたというマーク・カリバス氏の事例です。カリバス氏は2013年に入社した時点ではマラソンと糖質制限ダイエットをたしなむという健康的な人物でしたが、ある日店舗側に配属となった新しいマネージャーに目を付けられたことが転機となりました。このマネージャーは目をかけている部下には昇進や都合のいい勤務を割り当てる一方、そうでない部下については上にバレない形で嫌がらせを行うという人物で、このマネージャーに数年間にわたってひどい仕打ちを受けたというカリバス氏はうつ病で休職。そして2021年9月7日に自殺しました。 The Vergeが報じているのは、Appleの末端で働くカスタマーサービス従業員やAppleストア従業員の悲惨な労働環境に関する問題です。カリバス氏の同僚複数人が問題のマネージャーについてAppleに複数回苦情を提出しましたが、Appleは何の手も打たず、結局マネージャーに関する環境は何一つ変わることはなかったとのこと。マネージャーにまつわる問題は全体のごく一部でしかなく、給料の未払いや処理できないほどの大量の仕事などにみまわれた際にも、従業員が問題を報告できるまともな窓口がAppleには存在しないとThe Vergeは指摘します。

2021年12月06日

