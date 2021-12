新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の「1メートル以内かつ15分以上」という検知条件を超えて接触の有無を確認できる「COCOAログチェッカー」

・関連記事

日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」がリリース、実際にインストールするとこんな感じ - GIGAZINE



新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」が強制終了する不具合発生、問題特定までの流れはこんな感じ - GIGAZINE



日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」に感染者を抑える効果はあるか実際にシミュレーションした結果とは? - GIGAZINE



新型コロナ接触確認アプリの「自主隔離を推奨する通知」を発する条件を緩和するとイギリスが発表 - GIGAZINE



Androidでインストールした覚えのない新型コロナ接触確認アプリがいつの間にか入っている事態が発生 - GIGAZINE



Googleが新型コロナウイルス感染症追跡通知システムの定期通知が遅延する問題を解消 - GIGAZINE

2021年12月04日 23時45分00秒 in レビュー, モバイル, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.