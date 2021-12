2021年12月03日 14時00分 乗り物

テスラが約20万円の「子ども向け電動四輪車」を発表



テスラのイーロン・マスクCEOが、2019年11月に発表した電動ピックアップトラック「Cybertruck」のオプションとして出荷すると述べた2人乗りの小型電動4輪オフロード車(ATV)がCyberquadです。このCyberquadを子ども向けにした「Cyberquad for Kids」が、大人向けに先駆けて発表されました。予約はすでに開始しており、記事作成時点ですでに完売となっています。



Cyberquad for Kids

https://shop.tesla.com/product/cyberquad-for-kids





Cyberquad for Kidsはこんな感じで、Cybersquadをさらに小型化したような見た目。





正面から見たところ。





実際に走っているところは以下のムービーで見ることができます。



Tesla Cyberquad for kids is here! - YouTube





Cyberquad for Kidsの価格は1900ドル(約21万円)。テスラは「Cyberquad for Kidsは完全電動で、どんな冒険にも対応できます。Cybertruckの象徴的なデザインにインスパイアされたこの4輪ATVは、フルスチールフレーム、クッション性の高いシート、調整可能なサスペンション、リアディスクブレーキ、LEDライトを備えています。リチウムイオンバッテリーを搭載しており、航続距離は15マイル(約24km)で、最高速度は時速10マイル(約16km)、対象年齢は8歳以上を想定しています」と説明しています。





Cyberquad for KidsはCybertruckをモチーフにした直線的なデザイン。プロモーション映像では大人の男性が乗りこなしていましたが、最大積載重量は150ポンド(約68kg)なので、大人の男性でも体が大きい人は運転できない可能性があります。



Cyberquad for Kidsは記事作成時点でアメリカでのみ購入可能ですが、記事作成時点ですでに完売。なお、本家のCyberquadは、Cybertruckの生産が2022年に延期になってしまったため、いつリリースされるかは不明です。



