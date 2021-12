Twitterが「個人の写真や動画を投稿するには本人の同意が必要」とポリシーを改訂

Twitterが 個人情報に関するポリシー を改訂し、「個人の写真や動画をTwitter上に投稿する場合はその個人の同意が必要になる」としました。 Expanding our private information policy to include media https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/private-information-policy-update Twitterの安全を確保するためのツールやルールを作成する Twitter Safety が、「画像の共有はTwitterを利用する上で重要な要素です。写真を公開するかどうかはユーザーが選択できるべきです。そのため、我々はプライベート情報に関するポリシーの範囲を拡大します」「本日より、個人の写真や動画などのプライベートなメディアを、本人の同意なしに共有することを禁止します。また、個人情報を公開したり、他人を脅したり煽ったりすることも、このポリシーでは禁止されます」とツイートし、個人の写真や動画を扱う場合に関するポリシーを改訂するとしました。

2021年12月01日

