カプコンの往年の名作がプレイできる「カプコンアーケードスタジアム」のプレイヤー数がわずか10時間で2万7000倍に急増した理由とは?



「戦場の狼」「ストリートファイター2」などカプコンの往年の名作32タイトルがまとめて遊べる「カプコンアーケードスタジアム」をSteamにログオンしてプレイしているユーザーの数が、わずか10時間ほどで2万7000倍に急増しました。この急激なユーザー数の増加の陰には、Steamのシステムを悪用するボットの存在があります。



2021年11月30日13時頃、「カプコンアーケードスタジアム」をSteamにログオンしてプレイしていたプレイヤーは世界でわずか18人しかいませんでした。しかしその10時間後、Steam上のプレイヤー数は48万8000人に急増。Steamの同時接続ユーザー数ランキングで一時的に3位に付けました。



この現象は突然カプコンアーケードスタジアムの人気が2万7000倍になったというわけではなく、ボットが「Steam トレーディングカード」を悪用して稼いでいるということを意味しています。Steam トレーディングカードは2013年に実装されたSteamプラットフォーム上で使えるデジタルアイテムで、それ自体がコレクターズアイテムのように機能するだけでなく、アカウント上に表示できる勲章のようなアイテム「バッジ」と交換してSteamアカウントのレベルを上げるために必要なXP(経験値)を獲得することが可能です。



対応するゲームのSteam トレーディングカードをコンプリートしたい場合、プレイによって獲得できるカードは全体の約半分までであるため、残りのカードはユーザー同士のオークションシステムであるSteam Community Marketから購入する必要があります。ほとんどのカードは数円程度の価値しかありませんが、このカードをかき集めるために数十万台というボットが活用されているとみられています。



もちろんこれらのカードを得るためにはそのゲームを購入しなければならないため、現実的にはボットを活用してカードを売却したとしても利益は出ません。しかし、投げ売りに近いような低価格のゲームや、何らかの手違いによって無料プロモーション期間中にもかかわらずカードをドロップする設定となっているゲームなどの場合は、Steam トレーディングカードの売却によって利益を得ることは可能とのこと。



今回のカプコンアーケードスタジアムの一件では、カプコンアーケードスタジアムは完全無料でプレイできるタイトルは「1943 ミッドウェイ海戦」だけですが、この「1943 ミッドウェイ海戦」をプレイするだけでSteam トレーディングカードを獲得できる設定になっていたことからボットの標的となってしまったとのこと。カプコンアーケードスタジアムのグローバルプレイデータを見ると、最初のゲームをプレイするだけで獲得できる実績「アーケードデビュー」を獲得しているユーザーはわずか7.9%しかいないため、大半のプレイヤーが「ゲームを起動するだけで、プレイは一切行っていない」という状況であることが明白です。





このボットの殺到によってカプコンアーケードスタジアムのSteam トレーディングカードの価値は急落しており、1枚あたりの価格が7~9セント(約8~10円)から3セント(約3.4円)となったほか、数千部近い「売れ残り」も出ているとのこと。この一件を報じたIT系ニュースサイトのArs Technicaは、Valveからの回答は得られなかったと記しています。