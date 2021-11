Googleサービスから脱却したChromiumベースのウェブブラウザ「ungoogled-chromium」

Googleといえば検索エンジンからウェブブラウザまで幅広いサービスおよびソフトウェアを提供しており、インターネットを利用する上では切っても切れない存在となりつつあります。しかし、ひとつの企業のサービスに縛られなくないという人や、 Googleアプリが端末の位置情報を無効にしても位置情報を収集し続ける ことに不信感を抱いている人も少なくないはず。しかし、インターネットを利用する際に必須となるウェブブラウザのGoogle ChromeやMicrosoft Edge、Operaといったウェブブラウザは、すべて同じブラウザエンジンの「 Chromium 」を採用しており、このChromiumはオープンソースのブラウザエンジンではあるものの、主にGoogleによって開発・メンテナンスが行われています。そこで、ChromiumからGoogleサービスとのつながりだけを削除したブラウザの「 ungoogled-chromium 」が登場しています。 GitHub - Eloston/ungoogled-chromium: Google Chromium, sans integration with Google https://github.com/Eloston/ungoogled-chromium About ungoogled-chromium | ungoogled-chromium https://ungoogled-software.github.io/about/ ungoogled-chromiumはGoogleが開発するChromiumをベースとしたブラウザでありながら、Googleの提供するウェブサービスへの依存はないというもの。Chromiumのデフォルトのユーザーエクスペリエンスを可能な限り維持しているため、Microsoft EdgeのようなChromiumベースの独自のブラウザとは異なり、「Chromiumのドロッピン(一時利用)品になる」と説明されています。

・関連記事

Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」 - GIGAZINE



中古のAndroidスマホを「脱Google化」して再販売するプロジェクトが進行中 - GIGAZINE



AndroidからGoogle依存を大幅削除してプライバシー性を向上させるAndroidフォーク「/e/」がリリースされる - GIGAZINE



HuaweiがGoogleマップの代替としてオランダ発の地図サービス「TomTom」と契約 - GIGAZINE



2021年11月30日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.