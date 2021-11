自転車に乗るメカニズムがよくわかる「絶対に乗りこなせない自転車」が誕生、一体どんな自転車なのか？

・関連記事

完全無人でスイスイ進む「自動運転自転車」が爆誕、Huaweiのエンジニアが開発 - GIGAZINE



価格の高い自転車は一体何が優れているのか? - GIGAZINE



280万回以上も再生された「物理的に社会的距離をあけることが可能な自転車」を作ってしまったムービー - GIGAZINE



自転車のフレームをバネだけで作ってみたらどうなるのか? - GIGAZINE



2021年11月30日 21時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.