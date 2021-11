ユーラシア大陸最古のアクセサリーは「マンモスの牙」で作られていた可能性

中央ヨーロッパの国・ポーランドから、マンモスの牙で作られたペンダントが発見されました。このペンダントはおよそ4万1500年前に作られたものとみられ、ユーラシア大陸で発見されたアクセサリーの中では最古級のものである可能性が指摘されています。 Is this mammoth-ivory pendant Eurasia's oldest surviving jewellery? https://doi.org/10.1038/d41586-021-03534-y ペンダントはポーランド南部のスタジニア洞窟で発見されました。このペンダントには1つの小さな穴があり、不規則なカーブを描くように付けられた50個ほどのくぼみが確認できるとのこと。発見した考古学者のローラ・バーゼル氏らはこのくぼみについて、月の満ち欠けや動物を殺した数などをカウントしたものであると考察しています。

2021年11月30日 19時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

