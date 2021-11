2021年11月25日 07時00分 メモ

カミソリやストローなどのコカイン吸引グッズをカジュアルに宣伝した1970~80年代の広告たちをまとめてみた



珍しい画像を収集して公開するウェブサイト・Rare Historical Photosが、1970年代~1980年代に作成された「コカイン関連グッズをカジュアルに宣伝する広告」を大量に公開しています。当時のアメリカでコカインがいかに一般まで浸透していたかが実感できる内容となっていたので、いくつかまとめてみました。



Back when it was normal to advertise cocaine gadgets in magazines, 1970-1980 - Rare Historical Photos

https://rarehistoricalphotos.com/cocaine-paraphernalia-ads-1970s/



アメリカのギャング映画などを鑑賞していると「コカインの固まりをカミソリで粉末状にし、ストロー状の物体で鼻から吸引する」という場面を高頻度で目にします。1970年代~1980年代のアメリカでは、カミソリやストローなどのコカイン吸引グッズが雑誌の広告欄などに広く掲載されていました。例えば、以下の「Sno-Blo」と名付けられた製品は「コカインを吸い込んだ後の鼻を洗浄する器具」とのこと。紹介文の中には「コカイン(cocaine)」という文字こそないものの、誰が見てもコカイン関連グッズと分かる製品がカジュアルに宣伝されていたことが分かります。





以下は22金で作られたカミソリの広告。このカミソリを販売するメーカーは「コカ・ブースター(COKE BOOSTER)」や「グラス・ブースター(GRASS BOOSTER)」なる製品も取り扱っているとのこと。





そのコカ・ブースターとグラス・ブースターの広告が以下。どうやらコカ(コカイン)とグラス(大麻の隠語)の湿気を取り除く製品のようです。





鼻を傷付けずに肺へ直接「スノウ(コカインの隠語)」を噴射する器具。「バルブモデル」と「ポケットモデル」の2種がラインナップされています。





「カミソリよりもいい」とアピールされている100%スチール製のコカイン粉砕器具。





普通の鼻洗浄薬かと思いきや、背景には謎の白い粉が写っています。





コカインから湿気を除去する効果をアピールする「D-HYDRO BOTTLE」。その除湿システムは「科学的に効果が保証されている」とのこと。





これも「D-HYDRO BOTTLE」を宣伝する広告です。上記の広告ではコカインをぼかしてコカという表記が用いられていますが、この広告には俗語を用いずに「コカインから湿気を取り除く(removes all moisture from Cocaine)」と記されています。





コカインを吸引する際はカミソリなどを用いて粉末を線上に配置してストローで吸うのが一般的でした。この掃除機に似た形状のストロー「HOOTER」を使えば、線上に配置したコカイン粉末を余すことなく吸い込めます。





まるで高級ジュエリーのように宣伝された銀製のコカイン関連グッズたち。





こっちは14金とスターリングシルバーで作られたグッズ。ストローやカミソリなどの吸引グッズに加えて用途不明の「葉っぱ型の小物」もラインナップされています。





コカインを吸引する際は、コカインを余すことなく吸い込むために鏡などのツルツルで平たい板状の物体が土台として用いられていました。以下のプレートもおそらくコカインを粉砕する土台として販売されているもので、それぞれに「snow(スノウ)」「COCAINE(コカイン)」「C 17 H 21 NO 4 (コカインの化学式)」といった文字列が記されています。





上述の広告はRare Historical Photosが公開している広告の一部で、以下のページでは他にもコカイン関連グッズの広告を多数確認できます。



なお、コカインは麻薬及び向精神薬取締法によって所持や販売を禁じられており、所持するだけでも7年以下の懲役が科される可能性があります。