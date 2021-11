大手通信事業者が5G電波塔の出力を制限する可能性、航空機との干渉問題を受けて

・関連記事

Appleは独自の5Gモデムチップを2023年までにiPhoneに採用するとの報道 - GIGAZINE



5Gネットワークを「ワイヤレス電力網」化するためのアンテナが開発される - GIGAZINE



5Gの健康被害について放射線の科学専門組織が見解を発表 - GIGAZINE



中国が「Huaweiを5G通信網から排除したらNokiaとエリクソンに報復する」とEUに圧力 - GIGAZINE



5G電波塔の放火被害が多発、「5Gが新型コロナウイルスを拡散している」というデマがなぜ広がったのか? - GIGAZINE



アメリカ政府が「オープンソースの5G対応技術」を通信機器メーカーに求めている - GIGAZINE



次世代通信「5G」に通話の傍受や位置情報の特定が可能になる脆弱性が発覚 - GIGAZINE

2021年11月25日 14時00分00秒 in モバイル, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.