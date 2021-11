2021年11月24日 12時30分 ソフトウェア

位置情報共有サービスが落とし物トラッカー大手の「Tile」を買収



ファミリー向け位置情報共有サービスを提供する「Life360」が、落とし物トラッカーメーカーである「Tile」を買収したと発表しました。



Life360 To Acquire Tile, Creating The World Leader in Finding and Location Solutions

https://www.prnewswire.com/news-releases/life360-to-acquire-tile-creating-the-world-leader-in-finding-and-location-solutions-301430364.html



Bluetooth tracking company Tile acquired for $205 million | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/11/bluetooth-tracking-company-tile-acquired-for-205-million/



消費者向けに落とし物トラッカーを製造・販売するTileが、家族間で位置情報を共有するのに役立つサービスを提供する「Life360」に買収されました。買収額は明らかにされていませんが、Life360はTileの市場価値を2億500万ドル(約240億円)と評価しています。なお、買収は2022年の第1四半期に完了予定です。TileのCEOであるCJ Prober氏は、CEO職のままTileの運営を継続しながら、Life360の取締役会に参加することとなります。





Life360の共同創設者でありCEOでもあるChris Hulls氏は、「Life360は、家族が完全に暮らせるように安全性を簡素化することを使命としています。Tileの買収により、家族が最も気にかけている人、ペット、物を見つけるためのユニークで包括的なソリューションを提供できるようになります」「今回の買収は、Life360を安全性と位置情報サービスの世界をリードするプラットフォームにするというビジョンを達成するための重要な一歩です」と述べ、Tileの買収によりLife360の提供するサービスがより幅広いものへと拡張されるとしています。



TileのProber氏は「今日はTileおよび顧客、従業員のすべてにとって素晴らしい日です。今回の買収は、補完的な使命と価値観を持つ2つの素晴らしいチームを統合するだけでなく、安心と安全のために世界をリードするソリューションを共同で構築するための新しい道を切り拓くことにもつながります。これは我々の旅の次のステップであり、私だけでは実現することができませんでした。我々の素晴らしいチームを今後もリードしながら、Life360に参加できることに興奮しています」と語っています。





Life360は今回の買収により、Life360とTileのソリューションを組み合わせて以下のようなことが実現可能になると主張しています。



・消費者のための完全な家族のセキュリティ体験

Tileの買収により、「家族や個人が気になるものを安全に接続し続けることで、家族や個人が完全に生活できるようになる唯一の垂直統合型のクロスプラットフォームのソリューションが作成できるようになる」とLife360は主張しています。Life360とTileのサービスを統合するということは、世界クラスのソフトウェアと、人・ペット・物を見つける機能を持ったガジェットをひとつのプラットフォームにまとめるということを意味します。これについて、Life360は「通信から安全運転、位置情報の共有まで、さまざまな機能を備えた家族向けソリューション市場をリードすることができるアプリにつながる」と述べました。



加えて、Life360のユーザーネットワークを用いることで、Tileのトラッカーを検索できる範囲を大幅に拡大できるようになるとLife360は主張しています。これにより、TileユーザーはBluetoothの範囲外にあるトラッカーも簡単に見つけられるようになるとのこと。なお、Life360のユーザーは全世界に3300万人いるとのことで、Tileのトラッカーを検知するネットワークの範囲は最大10倍にまで拡大されるとLife360は予想しています。



・加速する企業の成長と国際的な拡大

今回の買収により、Life360とTileの国際的な成長計画が加速します。Life360はTile製のトラッカーが販売されている2万7000以上の実店舗およびTileに関連するサードパーティーデバイス100万個超を通じて消費者にアクセス可能となります。これにより、Life360の有料サブスクリプションサービスは約45%増加し、約160万人まで拡大することが予想されています。