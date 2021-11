都道府県ごとに異なる味わいの焼きそばが楽しめる大阪王将「この街の焼きそば」実食レビュー

・関連記事

ジューシーなチキンカツ&とろとろ卵とじが圧倒的なボリュームを誇る「親子カツ」をかつやで食べてきた - GIGAZINE



スパイシーな味わいの再現度が極めて高い餃子の王将の「チキチキボーン風味スパイシーフライドチキン」を食べてみた - GIGAZINE



スパイスの辛さが舌をビリビリ刺激する松屋の「ごろっと野菜のスープカレー」を食べてみた - GIGAZINE



2021年11月22日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.