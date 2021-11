世界初の自律型電動貨物船「Yara Birkeland」進水

・関連記事

世界初となる「半島を貫通する船のためのトンネル」の建設許可が下りる - GIGAZINE



フィヨルドをトンネルと橋で通過するノルウェー史上最大の道路建設プロジェクト - GIGAZINE



二酸化炭素を上空にまき散らさない「電動航空機」の開発が進む - GIGAZINE



フィジーのナンディ空港から1時間の離島「サウスシーアイランド」で南国リゾートを満喫してみました - GIGAZINE



2021年11月20日 15時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.