アメリカの規制当局がモデルナ＆ファイザーワクチンのブースター接種を「すべての成人」にまで拡大

アメリカで食品や薬品の規制を管轄する アメリカ食品医薬品局 (FDA)が、ファイザー・BioNTech SEの「 BNT162b2 」とモデルナの「 mRNA-1273 」という2種類の新型コロナウイルスワクチンで、3回目のワクチン接種を行う「ブースター接種」が可能な枠を「すべての成人」にまで拡大すると発表しました。 FDA authorizes Pfizer and Moderna COVID boosters for all adults | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2021/11/fda-authorizes-pfizer-and-moderna-covid-boosters-for-all-adults/ 現地時間の2021年11月19日、FDAがファイザーとモデルナの新型コロナウイルスワクチンを2回接種してから6カ月以上が経過した18歳以上の成人は、3回目のブースター接種を受けることができるようになると発表しました。

・関連記事

WHOのテドロス事務局長がワクチン3回接種に「待った」をかける、新型コロナワクチンの格差問題に懸念 - GIGAZINE



ワクチンを3回接種する「ブースターショット」がデルタ変異株への防御を高めるとファイザーが発表 - GIGAZINE



ワクチンの追加接種で抗体が初回接種28日後の9倍に増加することをジョンソン&ジョンソンが報告 - GIGAZINE



ワクチン未接種だと新型コロナデルタ株への感染率が5倍&死亡率が11倍になるという研究結果 - GIGAZINE



2021年11月20日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.