ヘーゼルナッツとしっとり濃厚チョコの相性が抜群なマクドナルドの「ショコラナッツムースケーキ」を食べてみた

専任バリスタが本格カフェコーヒーを提供するマクドナルドの「McCafe by Barista」のスイーツメニューに、2021年11月17日(水)に「 ショコラナッツムースケーキ 」が登場しています。異なる食感と味が楽しめる3つの層にチョコレートクリームのガナッシュを重ねたケーキは、チョコレート好きにはたまらない濃厚な味わいに仕上っているとのこと。一体どんな味がするのか気になったので、McCafe by Barista併設のマクドナルドで買って食べてみました。 濃厚リッチな味わいの「ショコラナッツムースケーキ」が11/17(水)から期間限定で新登場! | McDonald's Japan https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/chocolanutsmoussecake/ ショコラナッツムースケーキ | メニュー情報 | McDonald's Japan https://www.mcdonalds.co.jp/products/45090/ McCafe by Barista併設のマクドナルドに到着しました。

・関連記事

オレオ30%増量でねっとり甘いバニラクリームがサクサクのパイ生地に包まれた「三角チョコパイ クッキー&クリーム」を食べてみた - GIGAZINE



ガリガリ君だけど3種のベリー果汁で果実の優しく上品な甘みを楽しめる「大人なガリガリ君ミックスベリー」を食べてみた - GIGAZINE



ピラミッドの中にベリーソースやチョコムースがたっぷり詰まったドトール「ピラミッドケーキ ホワイトショコラ~2種のベリーソース~」を食べてみた - GIGAZINE



ハーゲンダッツの2層のパリパリチョコにとろっとアプリコットソースをはさんだ濃厚チョコアイスバー「ザッハトルテ」試食レビュー - GIGAZINE



いちごの甘酸っぱさと華やかな香りが優しい甘みのチョコレートと相性抜群な「いちごのサンダー」試食レビュー - GIGAZINE

2021年11月18日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.