Netflixが全世界や日本の人気映画＆ドラマ上位10作品を毎週発表する「Netflix Top 10」を発表

ターミネーター2の弾丸効果は実はCGではなかった、貴重なメイキング映像が公開中 - GIGAZINE



映画に出てくるエレベーターの描写に本職がツッコミを入れまくるとこうなる - GIGAZINE



ホラー映画をリアルにして恐怖を増幅させるための4つの仕掛けとは? - GIGAZINE



映画の「ディレクターズカット」はどういう理由で作り出されているのか? - GIGAZINE



Netflixが「未成年者を性的に描く宣伝ポスター」で炎上した件で映画の検索結果を操作していたことが判明 - GIGAZINE



大ヒット映画に共通するストーリーの流れとは? - GIGAZINE

