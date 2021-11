MicrosoftとUberがインターネット関連企業の業界団体「インターネット協会」から離脱

・関連記事

20億円以上の資金をFacebookやAmazonがロビー活動に投じていることが判明、ビッグテックによるロビー活動の実態とは? - GIGAZINE



Appleは「ウイグル人強制労働防止法」に反対するロビー活動を展開している - GIGAZINE



EUの新規制をめぐって繰り広げられている「デジタルロビー活動」の実態とは? - GIGAZINE



Google・Amazon・Facebookなどハイテク巨大企業がロビー活動へ記録的な巨額を投じている - GIGAZINE



「ネット中立性」規制の撤廃で大きく揺れるアメリカの「オープンなインターネット」を巡る問題とは? - GIGAZINE



「ネット中立性」問題を考えてもらうためバーガーキングが「ワッパーの中立性」を廃止する試みを実施 - GIGAZINE



ネット中立性規制撤廃のために大手ISPが1800万件以上の偽造コメントを作成していたことが明らかに - GIGAZINE



2021年11月17日 14時16分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.