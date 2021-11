「Halo Infinite」の無料マルチプレイヤーのベータスタートなどが明かされたXboxの発売20周年特別配信イベントまとめ

現地時間2021年11月15日、Xboxの発売20周年を記念する特別配信イベント「 Xbox Anniversary Celebration 」が開催されました。このイベントの中で2021年12月8日発売予定の「Halo」シリーズ最新作「 Halo Infinite 」の無料マルチプレイヤーのオープンベータを同日中に開始すると発表されたほか、新たにXbox Series X|SとXbox Oneの後方互換対応タイトルが70本以上追加されると明かされました。また、同日に公開されたフィル・スペンサー氏にインタビューによって「 The Elder Scrolls V: Skyrim 」の続編にあたる「 The Elder Scrolls VI 」はXbox・PC限定になると示唆されました。

2021年11月16日 11時10分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

