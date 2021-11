2021年11月16日 11時52分 メモ

「憲法の購入」を試みる暗号資産投資家集団が登場



オークションに出品された「アメリカ合衆国憲法の原本」の購入を試みるグループが結成され、「アメリカ合衆国憲法を買おう」という呼びかけが行われています。



ConstitutionDAO

https://www.constitutiondao.com/



Let's Buy the US Constitution - Not Boring by Packy McCormick

https://www.notboring.co/p/lets-buy-the-us-constitution



2021年11月、ドロシー・タッパー・ゴールドマン財団に管理されていたアメリカ合衆国憲法の原本が、著名オークションハウスのサザビーズから公開されました。アメリカ合衆国憲法の原本は大陸会議およびフィラデルフィア憲法制定会議向けに500部が発行されましたが、現存しているのは13部で、今回発表したのはそのうちの1部だとサザビーズは説明しています。予定入札日は11月18日で、サザビーズが推定する見積額は1500万~2000万ドル(約22億8500万円)です。





この原本の購入を試みようと、人気ブロガーであるパッキー・マコーミック氏がDiscord上でDAO(分散型自律組織)を結成しました。マコーミック氏は組織をConstitutionDAO(憲法DAO)と名付け、「Let’s buy the US Constitution(アメリカ合衆国憲法を買おう)」というテーマのもとに、イーサリアムのウォレットを所有する人向けに参加者を募っています。





マコーミック氏の報告によると、ConstitutionDAOへは結成から12時間で8000人の参加者が集まり、300万ドル(約3億4300万円)の協力金が約束されている状況だとのこと。落札に成功した場合の保管場所は決まっておらず、ConstitutionDAOは「原本を一般に無料で公開してくれるパートナーを募集しています」と記しています。



マコーミック氏は「Web3.0テクノロジーを備えたグループとして憲法を購入すること」を重視し、Web3.0の周知と前進を目指しています。マコーミック氏は「2000万ドルのオークションに勝利した場合、このDAOは史上最大のクラウドファンディングになるでしょう」と述べました。