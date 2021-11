2021年11月16日 13時02分 ネットサービス

Appleが手数料を稼ぐために開発者に無断でユーザーをApp Storeに誘導していたとの報道、Appleの反論とは?



App Storeでアプリを公開している開発者は、Appleによってアプリ内購入の最大30%を手数料として徴収されています。この手数料について「Appleが手数料による収益を増やすべく、開発者に無断でユーザーをApp Storeに誘導している」ことが報じられました。これに対してAppleは報道当日に反論を行っています。



Apple secretly buying ads for their apps, complain developers - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/11/15/apple-secretly-buying-ads-apps/



Apple confirms it runs ads for third-party apps, regularly communicates with developers about it - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/11/15/apple-ads-for-third-party-apps/



GoogleやTwitterなどでストリーミングサービスやマッチングアプリといったサブスクリプションサービスを検索すると、以下のように各サービスの公式サイトよりも上位にApp Storeへのリンクが表示されることがあります。報道によると、これらのリンクの中にはAppleが各検索サービスやSNSから購入した広告枠が含まれているとのこと。これらのリンク経由でユーザーがアプリをインストールしてアプリ上でサブスクリプションプランに加入した場合、プラン料金の最大30%がAppleに徴収されることとなります。





このAppleによる広告施策について、ある開発者は「Appleは開発者に無断で広告を配信しています」と述べています。加えて「App Storeを介してサブスクリプションプランを契約した場合、ユーザーは各サービスの顧客ではなくAppleの顧客という扱いになり、Appleがユーザーの情報を開示しないことでサポートが困難になる可能性があります」と苦言を呈しています。



上記の報道ではAppleが開発者に無断で広告を配信していることが重大な問題点として扱われていますが、報道の数時間後にはAppleが「広告の配信は5年以上の間、各開発者と連携して行っています」という反論のコメントを発表しています。さらに、Appleは「小売業者が販売する製品を宣伝するのと同じように、App Storeで販売しているサービスを宣伝するために広告枠を購入しています」と述べ、報道されている広告の配信は業界の慣習に沿った正当な行為であることをアピールしています。





また、Apple関連情報サイトのMacRumorsには今回の報道やAppleのコメントを受けて、「30%の手数料を払うだけで私のアプリをAppleが宣伝してくれるなら、喜ばしいことです」「Appleの宣伝によって手数料以上の利益が得られるなら開発者にとっても歓迎できることではないでしょうか」といったAppleの広告配信を肯定する意見が集まっています。



Apple Defends Its Ads for Third-Party Apps, Says It Regularly Communicates With Developers and Has Been Running Them for Five Years | MacRumors Forums

https://forums.macrumors.com/threads/apple-defends-its-ads-for-third-party-apps-says-it-regularly-communicates-with-developers-and-has-been-running-them-for-five-years.2323494/