2021年11月12日

DiscordがNFTの導入をほのめかして炎上、創業者が「その予定はない」と釈明する事態に



Discordの創業者であるジェイソン・シトロン氏が2021年11月10日に、「非代替性トークン(NFT)事業の計画はない」とTwitterで発表しました。Discordは以前、NFTについてのアンケートを実施したことがあるほか、シトロン氏がDiscordに暗号資産サービスを導入した画面のようなスクリーンショットをTwitterに投稿したことから、NFTに反発するDiscordユーザーから懸念の声が上がっていました。



Discord fans are worried NFTs might be on the way - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/9/22772164/discord-nft-viral-tweet-social-media-backlash



Discord CEO backs away from hinted NFT integration after backlash | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2021/11/discord-ceo-backs-away-from-hinted-nft-integration-after-backlash/



Discordは8月に、ブロックチェーン技術を主軸としたインターネットの構想であるweb3やNFTについてどう考えているかなどを尋ねるアンケートを実施しました。これに対し、Twitterでは否定的な声が上がっていました。





さらに、DiscordのシトロンCEOは11月9日に、Discordと暗号資産のイーサリアムや、暗号資産ウォレットであるMetaMaskなどが統合されたような画面のスクリーンショットを投稿しました。海外メディアのThe Vergeによると、この画面は社内で開催されたハックフェスト(ハッカソン)イベントのもので、実際に開発中のサービスに関するものではないとのこと。なお、ツイートの「probably nothing」は直訳すると「きっと大したことではない」という意味ですが、大ごとなのを皮肉って言う際に使われるスラングでもあります。





こうした動きを、「Discordが暗号資産やNFTの導入を検討している」と捉えた一部のDiscordユーザーは強く反発。シトロン氏のツイートには、「あらゆるインターネットユーザーやコンテンツ制作者をサポートするとうたっているプラットフォームが、詐欺まがいのものをサポートするべきではありません」との意見が寄せられました。





また、DiscordのサブスクリプションサービスであるNitroの解約画面のスクリーンショットを投稿した人もいました。





オンライン掲示板のRedditにも、NFTをサポートしないよう訴える書き込みが多数投稿されたほか、Discordのサポートフォーラムにも「後生だからNFTのゴミ箱には近づかないで」というスレッドが立てられました。





こうした反応を受けて、シトロン氏は11日に「たくさんのご意見をありがとうございました。これまでのところ、この社内コンセプトを展開する予定はありません。目下、私たちはスパムや詐欺からユーザーを守ることに注力しています。Web3には多くの優れた点がありますが、Discordのような規模が大きいサービスには、先に解決しなければならない問題がたくさんあります。追って、詳しくご説明します」とツイートしたほか、IT系ニュースサイトのTechCrunchを通じて同様の声明を発表し、DiscordにNFTを導入する具体的な計画はないことを表明しました。