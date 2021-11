ゲームスコアのランキングシステムで不正なスコア送信を防止する方法

・関連記事

「Call of Duty」の開発会社がカーネルレベルのチート対策「Ricochet anti-cheat」を発表 - GIGAZINE



人気FPS「Destiny 2」にアンチチートツールが追加、チート対策が健全なプレイヤーへのアピールポイントになる可能性 - GIGAZINE



オンラインゲームのチート行為を「データの通信量」から見分けてくれるAIが誕生 - GIGAZINE



人気FPS「Doom Eternal」がチート対策プログラムを導入して炎上、その理由とは? - GIGAZINE



ゲームの「ナーフ(弱化)」や「バフ(強化)」という言葉はいつから使われるようになったのか? - GIGAZINE



世界一プレイされているゲームはチート行為にどうやって対抗しているのか? - GIGAZINE





2021年11月10日 21時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.