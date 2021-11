2021年11月10日 19時05分 ネットサービス

ポートレート写真をアニメ風に変換する「AnimeGANv2」を手軽に試せるデモサイト登場



写真をアニメっぽい画像に変換する「AnimeGAN」に改良を加えたオープンソースプロジェクト「AnimeGANv2」を手軽に試せるデモサイトが公開されています。



AnimeGANv2 - a Hugging Face Space by akhaliq

https://huggingface.co/spaces/akhaliq/AnimeGANv2



これは、「AnimeGANv2」のPython向け機械学習フレームワークである「PyTorch」版をもとに、機会学習体験UIを作成するGradioで作られたデモで、基本的には人の顔が写ったポートレート写真の変換を行います。



サイト上部にある「Drop Image Here - or - Click to Upload」と書かれたエリアに変換したい写真をドラッグ&ドロップするか、エリアをクリックしてエクスプローラーから変換したい写真をアップロードします。これという写真がない人は用意されているサンプルを使うこともできます。





今回はこの女性の写真を変換してみます。





写真をアップロードすると、右上にペンのアイコンが表示されます。これをクリックすると写真の編集ができます。





編集画面はこんな感じ。





うまく顔周辺だけ切り抜いたら「Save」をクリック。





「Submit」をクリック。





押してもなんの反応もないように見えますが、画面右側に数字が表示されます。これは処理開始からの秒数や、現在キューに入っている処理待機中のファイル数を示しているようです。





途中でネットから切断されるとエラーになってしまうので注意。今回は1時間以上待機していたのですが、意図せずオフラインになってしまい失敗……。





変換例はこんな感じ。Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏。





Appleのティム・クックCEO。





テスラのイーロン・マスク氏。