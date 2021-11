Pinterestが画像検索の結果を汚染しているという指摘

直近ではオンライン決済大手のPayPalが買収提案を持ちかけたとも 報じられた 「 Pinterest 」は、2021年10月時点で月間アクティブユーザー数が4.5億人を超える人気写真共有サービスです。そんなPinterestが「画像検索を台無しにしている」という問題について、ニュースサイトのInputが報じています。 How Pinterest utterly ruined photo search on the internet https://www.inputmag.com/culture/pinterest-sucks-google-image-photo-search-ruining-internet Pinterestは、気になる画像とウェブサイトを関連付けてピン(保存)したり、他人がピンした画像を自分のコレクションにピンしたりできるという写真共有サービス。FacebookやInstagramに代表されるSNSは一般的に「自分の身の回りの出来事を友達やフォロワーに発信する」というサービスですが、Pinterestは自分の将来のために「アイデアを集めておくツール」という触れ込みで人気を集めており、近年近年は女性人気だけでなく Z世代 や男性、ミレニアル世代からの支持も得て「1年で月間アクティブユーザー数1億人増」というペースで躍進を続けています。 Pinterest と SNS との違いは? | Pinterest Japan 公式ブログ https://pinterestjapanblog.com/pinterest-is-not-sns/

・関連記事

画像をブックマークできるSNS「Pinterest」がGoogle画像検索の表示ランキングを故意に上げていると判明 - GIGAZINE



「Google検索結果からPinterestを排除せよ」との活動がRedditユーザーの間で進行中 - GIGAZINE



ユーザー獲得のためにSNS「Pinterest」が取り組んだ作戦とは - GIGAZINE



2021年11月09日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.