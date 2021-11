ハインツが「火星と同一条件で栽培されたトマト」を使ったケチャップを発表

by Mike Mozart トマトケチャップなどの調味料メーカーである ハインツ が、主力商品であるトマトケチャップの「 Marz Edition(火星版) 」を2021年11月8日に発表しました。この火星版ケチャップの原材料は地球版と同じトマトですが、火星と同じ土壌条件で栽培されているとのことです。 marz-edition https://www.heinz.co.uk/marz-edition Heinz debuts 'Marz' Edition ketchup made with tomatoes grown in Mars conditions | collectSPACE http://www.collectspace.com/news/news-110821a-mars-heinz-tomato-ketchup.html 以下がハインツの火星版トマトケチャップ。容器を包むパッケージは銀色の真空パックとシンプルなラベルで、まるで宇宙食のような見た目が特徴です。

2021年11月09日 14時00分00秒 in 映画, 食, Posted by log1i_yk

